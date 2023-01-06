新たに１万8422人感染、前日から1999人増

香港新たに１万8422人感染、前日から1999人増安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新たに１万6423人感染、前日から237人増香港社会統計保健医療社会一般新たに１万3721人感染、前日から996人減香港社会統計保健医療社会一般新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般新たに１万194人感染、前日から821人増香港社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制新たなコロナ感染者４人、域内感染は１人香港社会保健医療社会一般