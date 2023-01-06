ワクチン接種が急増、隔離なし往来に備え

香港ワクチン接種が急増、隔離なし往来に備え社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事往来正常化に期待高まる、本土の規制緩和で香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制本土往来の正常化、早くても２月と政府顧問香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナと他のワクチン、２週間の間隔を香港社会保健医療医薬品社会一般９月までに接種率７割が理想、政府顧問香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制接種済み出張者の隔離期間、政府が短縮検討香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制