新型コロナの域内感染者、５日は３万1078人

台湾新型コロナの域内感染者、５日は３万1078人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新型コロナの域内感染者、27日は２万4427人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万9798人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、24日は１万6015人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、23日は１万7841人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、21日は４万6673人台湾社会保健医療社会一般