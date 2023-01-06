コロナ融資、返済期限がさらに１年延長

ミャンマーコロナ融資、返済期限がさらに１年延長経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグミャンマー金融一般マクロ経済政治一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事畜産業へのコロナ基金融資、返済期限を延長ミャンマー農水マクロ経済農林・水産金融一般政策・法律・規制コロナ低利融資利用者、返済期限延長を要請ミャンマー経済マクロ経済保健医療金融一般社会一般政治一般コロナ基金融資、返済期限を６カ月延長ミャンマー経済マクロ経済保健医療金融一般政策・法律・規制コロナ基金、２千社に５億チャット融資ミャンマー経済マクロ経済保健医療繊維観光コロナ基金、１千社超に375億チャット融資ミャンマー経済マクロ経済保健医療繊維観光