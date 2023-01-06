中国進出企業の半数「稼働率は６割以下」

韓国中国進出企業の半数「稼働率は６割以下」経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ中国韓国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事ムセの果物取引が低迷、中国の都市封鎖でミャンマー農水マクロ経済貿易農林・水産小売業界、コロナ禍で100万人失業もタイ商業マクロ経済統計保健医療雇用・労務政策・法律・規制小売り企業の７割、消費正常化は来年を予想＝中銀タイ経済マクロ経済統計ＮＺの２Ｑ失業率好転？実態は4.6％に悪化ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務サムスンのスマホ販売、コロナ禍で19％減韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信