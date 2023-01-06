豪の留学生数回復へ、願書がコロナ前上回る

オーストラリア豪の留学生数回復へ、願書がコロナ前上回る社会NEW国・地域オーストラリア業種社会関連タグ中国香港オーストラリアインド米国カナダ欧州観光マクロ経済貿易社会一般教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事豪の留学生受け入れ再開、業界は「遅すぎ」オーストラリアサービスその他サービス社会一般教育政策・法律・規制豪の外国人留学生10万人減少、国境封鎖でオーストラリア経済マクロ経済統計中国人学生４万５千人、留学生の中で最多オーストラリア経済マクロ経済貿易統計教育雇用・労務外国人留学生の経済効果、166億＄と過去最高オーストラリア社会貿易統計社会一般教育雇用・労務テイクオフシンガポールＩＴ一般電子・コンピューター社会一般教育