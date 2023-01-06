外国人労働者の新型コロナ保険加入を義務化

ラオス外国人労働者の新型コロナ保険加入を義務化経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオス保健医療保険マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事長期滞在の外国人、コロナ保険加入義務付けタイ医薬保健医療医薬品政策・法律・規制ラオス入国、コロナ対応保険の加入義務化ラオス医薬保健医療保険半年以上滞在の外国人、健康保険加入が義務韓国経済保健医療政策・法律・規制強制社会保険への外国人加入、政令で義務化ベトナム経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制外国労働者の出国満期保険、加入義務を拡大韓国経済雇用・労務政策・法律・規制