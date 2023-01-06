中国からの渡航者、水際対策強化にＷＨＯ理解

欧州中国からの渡航者、水際対策強化にＷＨＯ理解社会NEW国・地域欧州業種社会関連タグ中国日本欧州保健医療空運社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの入国規制緩和の動き（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW見えぬ感染実態に不信感、中国からの入国禁止もアジア社会保健医療空運社会一般NEW隔離なし往来８日に再開 １日６万人まで、落馬洲が再稼働香港社会保健医療陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW保健相、中国人旅行者の入国規制を否定タイ観光保健医療医薬品空運観光政策・法律・規制NEWサバ州が中国対象に入境規制、８日から適用マレーシア社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制NEW中国からの渡航者、水際対策強化にＷＨＯ理解欧州社会保健医療空運社会一般NEW関連記事中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW水際対策緩和、到着後７日間の自宅待機解除インド社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制ＷＨＯ、一律渡航禁止に懸念アジア医薬保健医療空運国際線到着、乗客５％に新型コロナ検査実施インド運輸保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制コロナ収束には程遠く、ＷＨＯ緊急委アジア医薬保健医療