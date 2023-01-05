新規感染1535人、前日比2.8倍（４日）

シンガポール新規感染1535人、前日比2.8倍（４日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染390人、７日ぶり400人未満（２日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染835人、前日から19％減少（31日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1026人、前日から８％減少（30日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1116人、前日から28％減少（29日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1547人、前日比2.6倍（28日）シンガポール社会保健医療社会一般