新規感染433人、４日連続で500人下回る

マレーシア新規感染433人、４日連続で500人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染333人、３日連続で500人を下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染360人、２日連続500人以下で推移マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染867人、約７カ月ぶり１千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1576人、３日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1453人、９日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般