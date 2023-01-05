４日の感染者２人、10日連続で死者ゼロ

ミャンマー４日の感染者２人、10日連続で死者ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事３日の感染者８人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般25日の感染者５人、新たに死者１人ミャンマー社会統計保健医療社会一般17日の感染者45人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制14日の感染者32人、６日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般22日の感染者42人、５日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般