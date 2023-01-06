〔政治スポットライト〕豪財相、中国のコロナ対抗措置は懸念せず

オーストラリア〔政治スポットライト〕豪財相、中国のコロナ対抗措置は懸念せず政治NEW国・地域オーストラリア業種政治関連タグ中国オーストラリア政策・法律・規制政治一般外交社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事サバ州が中国対象に入境規制、８日から適用マレーシア社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制NEW〔政治スポットライト〕豪、元軍人の中国軍パイロット訓練を調査オーストラリア政治政策・法律・規制軍事接種完了の比人、入国で隔離免除フィリピン経済保健医療政策・法律・規制入国隔離、国別のリスク分類を一時停止フィリピン経済保健医療政策・法律・規制日本「低リスク」に、陰性48時間へ短縮フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制