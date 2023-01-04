コロナ下のホテル取得で成長

香港コロナ下のホテル取得で成長ＡＢキャピタル、東京大阪に照準独自PICK UP金融NEW国・地域香港業種金融関連タグ香港日本金融一般不動産観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事テイクオフ：東京はまだ夏真っ盛りだ…韓国社会社会一般その他のニュース（22～24日付）台湾社会社会一般訪日客で実績重ね中国へ進出 雑貨と温浴施設、日本の経験生かす中国-全国商業食品・飲料卸売りその他サービス観光娯楽小売り年休の大半を海外旅行に：香港の中産階級、目立つ日本行き香港観光マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売り観光娯楽小売り景況感また悪化、景気の先行きに不安フィリピン統計政策・法律・規制