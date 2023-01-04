３空港へ香港便の到着容認、日本が方針転換

香港３空港へ香港便の到着容認、日本が方針転換運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港空運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの入国規制緩和の動き中国の海外旅行「解禁」、各国は期待と不安タイ観光保健医療観光政策・法律・規制NEW３空港へ香港便の到着容認、日本が方針転換香港運輸空運観光政策・法律・規制NEW中国発香港マカオ経由の入境、陰性証明必須に台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW外国からの訪問者、22年は265万人に回復フィリピン観光統計保健医療観光政策・法律・規制NEWコロナ規制を全面撤廃、マスク義務除き香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制香港政府が撤回要求、香港便の空港利用制限香港運輸保健医療空運観光社会一般政治一般政策・法律・規制外交関連記事香港政府が撤回要求、香港便の空港利用制限香港運輸保健医療空運観光社会一般政治一般政策・法律・規制外交シンガポール航空、７月に東京路線を増便シンガポール運輸空運入国者１便100人まで、水際策強化で国交省要請日本運輸保健医療空運中国便の31％が運休、新型肺炎で国交省集計中国-全国運輸空運ドラゴン航空、３月から羽田便就航香港運輸倉庫空運