中国の海外旅行「解禁」、各国は期待と不安

タイ中国の海外旅行「解禁」、各国は期待と不安PICK UP観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグ中国台湾韓国タイマレーシアインド日本保健医療観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの入国規制緩和の動き中国の海外旅行「解禁」、各国は期待と不安タイ観光保健医療観光政策・法律・規制NEW３空港へ香港便の到着容認、日本が方針転換香港運輸空運観光政策・法律・規制NEW中国発香港マカオ経由の入境、陰性証明必須に台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW外国からの訪問者、22年は265万人に回復フィリピン観光統計保健医療観光政策・法律・規制NEWコロナ規制を全面撤廃、マスク義務除き香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制香港政府が撤回要求、香港便の空港利用制限香港運輸保健医療空運観光社会一般政治一般政策・法律・規制外交関連記事インド入国にＰＣＲ検査、日本や中国など対象インド社会社会一般NEW〔のぞき見〕中国からの入境、陽性率27.8％台湾社会保健医療社会一般NEW中国からの渡航者にコロナ検査、元日開始台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制入国者ＰＣＲ検査、26日時点で事実確認取れずインド運輸保健医療空運社会一般政策・法律・規制入国時の情報登録サイト廃止 印政府、新型コロナ収束を受けインド経済マクロ経済海運社会一般政治一般政策・法律・規制