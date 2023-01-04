車購入、価格「100万ルピー以上」４割超え

インド車購入、価格「100万ルピー以上」４割超え車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの22年販売、34％増の12万台中国-上海車両統計自動車インフラNEW長城汽車、マレーシアで「好猫」納車開始中国-河北車両自動車NEW理想汽車の22年新車販売、47％増の13万台超中国-北京車両統計自動車NEWＢＹＤの22年新車販売、過去最高の187万台中国-深セン車両統計自動車NEW小鵬汽車の22年納車台数、初の10万台突破中国-広東車両統計自動車NEW関連記事首都のＥＶ充電施設、７月に100カ所稼働インド車両マクロ経済自動車二輪車電機インフラＥＶ買い替えの新政策、341台が適用香港車両自動車環境政策・法律・規制財政初期品質、「アルト800」が入門小型車の首位インド車両自動車二輪車その他サービス石油公社、ルピー高でジェット燃料など値下げインド資源マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般倉庫空運政策・法律・規制財政二輪車販売500万の大台へ：ホンダ、ＦＩ化と新工場稼働でインドネシア車両自動車二輪車