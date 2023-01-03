重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増

中国-重慶重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増経済NEW国・地域中国-重慶業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの22年販売、34％増の12万台中国-上海車両統計自動車インフラNEW広汽集団、30年の販売目標475万台中国-広東車両統計自動車車部品NEW理想汽車の22年新車販売、47％増の13万台超中国-北京車両統計自動車NEWＢＹＤの22年新車販売、過去最高の187万台中国-深セン車両統計自動車NEW貿易統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEW12月の製造業ＰＭＩ、２年10カ月ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW11月の香港ドル預金1.4％増、元建て0.8％増香港金融統計金融一般NEW11月の輸出額24.1％減、７カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW22年輸出６％増、原材料高で貿易赤字膨らむ韓国経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食重慶の１～８月経済統計、鉱工業は15.8％増中国-重慶経済マクロ経済統計重慶の１～５月経済統計、鉱工業は22.1％増中国-重慶経済マクロ経済統計重慶の１～４月経済統計、鉱工業は26.6％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計設備投資重慶の１～２月経済統計、鉱工業は56.7％増中国-重慶経済マクロ経済統計