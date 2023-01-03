新規感染360人、２日連続500人以下で推移

マレーシア新規感染360人、２日連続500人以下で推移安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、７日まで無料ＰＣＲ検査継続中国-上海社会保健医療社会一般NEW珠海イミグレ、７日まで通過要件の緩和継続中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国でコロナ感染邦人死亡、大幅緩和後３人目中国-全国社会保健医療社会一般NEW元旦連休の旅行者、規制緩和も伸びず中国-全国観光統計観光娯楽政策・法律・規制NEW北京の元旦連休、観光収入21％減の2.5万元中国-北京観光マクロ経済統計観光娯楽小売り外食・飲食NEW関連記事新規感染609人、９日連続千人以下で推移マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染984人、５日連続で千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2516人、２日連続で２千人上回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2340人、２日連続で２千人台マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染7140人、累計439.6万人マレーシア社会統計保健医療社会一般