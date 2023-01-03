22年のＧＤＰ成長率3.8％

シンガポール22年のＧＤＰ成長率3.8％前年から大幅減速、製造など不振PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＧＤＰ家計債務の対ＧＤＰ比、３Ｑは86.8％に下落タイ経済マクロ経済統計NEW４Ｑ成長率は5.9％に減速、製造業減産響くベトナム経済マクロ経済統計NEW22年のＧＤＰ成長率3.8％ 前年から大幅減速、製造など不振シンガポール経済マクロ経済統計NEW12月製造業ＰＭＩは50.9、３カ月ぶり上昇インドネシア経済マクロ経済統計その他製造NEW12月の製造業信頼感指数、50.90に上昇インドネシア製造統計その他製造NEW21年のＧＤＰ成長率、8.4％に上方修正中国-全国経済マクロ経済統計貿易統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEW12月の製造業ＰＭＩ、２年10カ月ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW11月の香港ドル預金1.4％増、元建て0.8％増香港金融統計金融一般NEW11月の輸出額24.1％減、７カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW22年輸出６％増、原材料高で貿易赤字膨らむ韓国経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事７～９月の企業景況感、３四半期連続で低下シンガポール経済マクロ経済統計７～９月の経済成長率4.4％ 製造業不振、年内は減速かシンガポール経済マクロ経済統計４月の製造業生産は伸び拡大 6.2％増、２カ月ぶりに加速シンガポール経済マクロ経済統計４月のＣＰＩ5.4％上昇、10年ぶり高水準維持シンガポール経済マクロ経済統計19年ＧＤＰ成長率0.7％、10年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計電機