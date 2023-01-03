新規感染390人、７日ぶり400人未満（２日）

シンガポール新規感染390人、７日ぶり400人未満（２日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、７日まで無料ＰＣＲ検査継続中国-上海社会保健医療社会一般NEW珠海イミグレ、７日まで通過要件の緩和継続中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国でコロナ感染邦人死亡、大幅緩和後３人目中国-全国社会保健医療社会一般NEW元旦連休の旅行者、規制緩和も伸びず中国-全国観光統計観光娯楽政策・法律・規制NEW北京の元旦連休、観光収入21％減の2.5万元中国-北京観光マクロ経済統計観光娯楽小売り外食・飲食NEW関連記事新規感染542人、前日から35％減少（１日）シンガポール社会保健医療社会一般NEW新規感染835人、前日から19％減少（31日）シンガポール社会保健医療社会一般NEW新規感染710人、６日ぶり低水準（25日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染708人、６日連続で減少（19日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染776人、11カ月ぶり低水準（５日）シンガポール社会保健医療社会一般