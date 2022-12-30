日系昇給率、23年は4.4％

インドネシア日系昇給率、23年は4.4％５年ぶり前年超え見通し＝ＮＮＡ独自PICK UP経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計雇用・労務貿易統計22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品23年成長率は6.0％前後、中科院予測中国-全国経済マクロ経済統計安徽省、23年経済成長目標は「6.5％前後」中国-安徽経済マクロ経済統計政策・法律・規制海南省、23年の経済成長目標「9.5％前後」中国-海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車22年ＩＣＴ輸出は過去最高、半導体がけん引韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター関連記事20年日系昇給率は6.6％予測 19年実績より低下＝ＮＮＡ調査インドネシア経済マクロ経済雇用・労務日系の昇給率、19年は7.9％ ９割が人件費上昇「感じる」ミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務20年の日系昇給率2.7％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務20年昇給率予測見通し3.3％ 伸び鈍化、景気悪化影響か香港経済マクロ経済統計雇用・労務20年の日系予想昇給率4.5％ ＮＮＡ調査、19年実績から低下マレーシア経済統計電機雇用・労務