急きょ停止に困惑、国際線再開の足踏み懸念

香港急きょ停止に困惑、国際線再開の足踏み懸念観光NEW国・地域香港業種観光関連タグ香港空運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事星宇航空、沖縄・札幌線を10月就航台湾運輸空運観光那覇で別機出ていく前に滑走開始、吉祥航空中国-上海運輸倉庫空運事件ピーチ、那覇―高雄に18年就航 夏季ダイヤから、台湾路線拡大に自信台湾運輸その他サービス倉庫空運【月次リポート（５月）】主なニュース台湾経済マクロ経済決算自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料化学一般その他製造電力・ガス・水道金融一般卸売りその他サービス建設・プラント倉庫空運社会一般イベント政治一般政策・法律・規制小売り華信航空、台中～大阪便を就航台湾運輸倉庫空運