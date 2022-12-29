春節で国内大移動へ、コロナ感染拡大に懸念

中国-全国春節で国内大移動へ、コロナ感染拡大に懸念社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療陸運空運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事春節移動のＰＣＲ陰性証明、農村部が対象中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制来年の「春運」、１月28日から中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制「春運」の鉄道切符、12日に販売開始中国-全国運輸陸運社会一般文化・宗教春節の旅客輸送量、２％増の4.1億人中国-全国運輸統計倉庫陸運海運空運観光イベント文化・宗教上海の「春運」、今年の旅客輸送４千万人突破か中国-上海社会倉庫陸運海運空運社会一般