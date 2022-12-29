日本の水際強化、香港旅行業界に混乱

香港日本の水際強化、香港旅行業界に混乱観光NEW国・地域香港業種観光関連タグ香港マカオ日本保健医療空運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ツアー客の店内飲食、来月ようやく第１号香港観光食品・飲料保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食ツアー客受け入れ、飲食店の多くが消極的香港サービス食品・飲料観光政策・法律・規制外食・飲食日本の水際対策緩和、香港人客増は期待薄香港観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制旅客・貨物輸送の停滞に懸念 日本が水際強化、旅客便運休で香港経済マクロ経済食品・飲料保健医療農林・水産空運観光政策・法律・規制外食・飲食香港人の夏休み旅行が減少か 東南アジア方面で顕著香港観光その他サービス陸運観光社会一般小売り