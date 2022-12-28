預金金利が上昇傾向、コロナ前の水準突破

シンガポール預金金利が上昇傾向、コロナ前の水準突破金融NEW国・地域シンガポール業種金融関連タグシンガポール金融一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ＵＯＢ銀が預金金利引き上げ、最大7.8％にシンガポール金融金融一般グラブ系デジタル銀、５日からサービス開始シンガポール金融ＩＴ一般通信金融一般その他サービス陸運商銀間で預金客争奪、資金調達増狙いベトナム金融マクロ経済統計金融一般証券保険中小銀が優遇金利で顧客取り込み香港金融一般CPF預金の利率、第2四半期は据え置きシンガポール金融一般雇用・労務