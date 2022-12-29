コロナ保険の支払額、２千億元突破

台湾コロナ保険の支払額、２千億元突破金融NEW国・地域台湾業種金融関連タグ台湾金融一般保険統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事コロナ保険の支払額、１週間当たりの最高更新台湾金融保健医療金融一般保険コロナ保険の支払額、1653億元に台湾金融金融一般保険コロナ保険の支払額、1441億元に台湾金融金融一般保険コロナ保険の支払額1288億元に、６社の増資完了台湾金融統計保健医療金融一般証券保険コロナ保険の支払額、損保の３年分の利益超え台湾金融マクロ経済統計保健医療医薬品金融一般保険