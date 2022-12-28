新型コロナの域内感染者、28日は２万7942人

台湾新型コロナの域内感染者、28日は２万7942人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの域内感染者、27日は２万4427人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、１日は１万5595人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、20日は１万6197人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、10日は２万2286人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、３日は２万9922人台湾社会保健医療社会一般