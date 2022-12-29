パスポート手続き期間を延長、来月３日から

台湾パスポート手続き期間を延長、来月３日から社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事マカティの違法カジノ摘発、中国人逮捕フィリピン社会社会一般事件成都―重慶の高速鉄道、貨物輸送を展開中国-四川運輸その他サービス倉庫陸運タイポスト、タイ旅券のスピード郵送を開始タイ商業卸売りその他サービス倉庫小売り旅行会社の旅券取得代行、来年から禁止方針フィリピン観光統計その他サービス観光社会一般政策・法律・規制未受領のパスポート、過去６カ月で10万冊フィリピン社会統計観光社会一般