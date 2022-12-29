ＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し

中国-上海ＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し車両NEW国・地域中国-上海業種車両関連タグ中国自動車保健医療統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアにＥＶ化の波アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEWアジアにＥＶ化の波ＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEWＢＹＤ車の走行距離、22年は262億キロ中国-深セン車両統計自動車NEWＥＶ補助金、８億ルピア以下の車両に限定かインドネシア車両自動車電機設備投資環境NEWタイのデルタ、Ｇ20でＥＶ充電設備を運用インドネシア電機自動車電機環境イベントNEW新興ＥＶの小鵬、電池を自前調達か中国-広東車両自動車車部品一汽紅旗のＥＶ、バーレーン市場に投入中国-吉林車両貿易自動車自動車統計河南の自動車輸出額、１～11月は３倍中国-河南車両貿易統計自動車陸運NEW湖北の１～11月経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売りNEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEWＢＹＤ車の走行距離、22年は262億キロ中国-深セン車両統計自動車NEW天津の１～11月経済統計、鉱工業は横ばい中国-天津経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売りユニコーン300社超、「SHEIN」など台頭中国-全国経済マクロ経済統計ベンチャー自動車ＩＴ一般電子・コンピューター小売り関連記事ＮＩＯの合肥工場、操業再開＝５日ぶり中国-上海車両自動車保健医療ＮＩＯの８月販売、コロナで前月比26％減中国-上海車両統計自動車「車載半導体不足３Ｑ緩和か」、ＮＩＯ董事長中国-上海車両自動車ＩＴ一般車部品ＮＩＯが生産一時停止、半導体供給不足で中国-上海車両自動車電子・コンピューターＮＩＯ、合肥にＮＥＶ生産の本部機能集約中国-安徽車両自動車保健医療設備投資建設・プラント車部品