カカオが在宅勤務廃止、３月から原則出勤に

韓国カカオが在宅勤務廃止、３月から原則出勤にPICK UPＩＴNEW国・地域韓国業種ＩＴ関連タグ韓国ＩＴ一般雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ネイバー・カカオ、リモート勤務を本格導入韓国ＩＴＩＴ一般雇用・労務アフターコロナの勤務制、カカオでは混乱も韓国ＩＴＩＴ一般通信「在宅勤務の継続」国内企業のわずか15％韓国経済マクロ経済雇用・労務出勤制限を最大５割に緩和、19日にもシンガポール経済保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制週休2日制、中小企業は1.4％韓国社会一般雇用・労務