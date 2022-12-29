深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応

中国-深セン深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応社会NEW国・地域中国-深セン業種社会関連タグ中国香港保健医療陸運統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事深センの越境貨物運転手、陽性者695人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者602人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者595人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者592人に中国-深セン社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制深センの越境貨物運転手、陽性者585人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般