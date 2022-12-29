ゼロコロナ政策終了、インバウンド回復お預けか

日本ゼロコロナ政策終了、インバウンド回復お預けか経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ中国日本保健医療空運観光マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWＮＩＯの４Ｑ販売、コロナで１万台減見通し中国-上海車両統計自動車保健医療NEW深センの越境貨物運転手、310人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEW観光業が急回復へ、旅行会社は人手不足に中国-全国観光マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW地方政府が来年の政策方針、消費回復に重き中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW国際長距離バス、１月８日から通行再開へ中国-全国運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事入国時の隔離撤廃、ゼロコロナ終了＝１月中国-全国社会空運観光社会一般政治一般習氏「資本の力発揮を」、格差解消の長期目標で中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制中国、医療崩壊は回避可能中国-全国社会保健医療社会一般入国者もゼロコロナで長期強制隔離、日本人多数全国社会保健医療空運観光社会一般北京中心部で規制強化、日本人も多数北京社会社会一般