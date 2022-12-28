ゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も

中国-全国ゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般習指導部３期目の外交始動、越書記長が訪中中国-全国政治政治一般外交書記長が訪中へ、習氏３期目で初会談かベトナム政治外交ジョコ大統領が訪中、習氏Ｇ20支持表明へインドネシア経済マクロ経済政治一般外交比新大統領に訪中要請へ、王毅外相フィリピン政治政治一般外交