日系企業、隔離撤廃を歓迎

中国-全国日系企業、隔離撤廃を歓迎経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事逆隔離、香港経済の復活には「役立たず」香港経済マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制香港総商会、入境者の隔離撤廃を要求香港経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制中国の輸出規制に懸念、日系企業が要望書中国-全国経済マクロ経済貿易中韓が経済交流一部再開、新規感染の減少受け中国-全国経済マクロ経済保健医療政策・法律・規制公正取引委員会、財閥企業のグループ内出資総額制限を復活へ韓国政策・法律・規制