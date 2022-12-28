習氏「香港は正しい道」、政府トップと会談

香港習氏「香港は正しい道」、政府トップと会談政治NEW国・地域香港業種政治関連タグ香港政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事「一国二制度を堅持」と習氏、党大会で報告香港政治社会一般政治一般政策・法律・規制陳財政長官、習主席と６中総会を礼賛香港政治政治一般習主席が上海視察、インフラ整備を評価中国-上海経済マクロ経済インフラ社会一般政策・法律・規制英首相、31日に訪中中国-全国社会社会一般李首相、米国議員らと会談＝投資協定の進展期待中国-全国経済マクロ経済貿易設備投資イベント政策・法律・規制