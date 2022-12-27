中国からの入境、規制強化も

台湾中国からの入境、規制強化も指揮中心、水際対策緩和で社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療空運観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事感染隔離期間の調整など議論 指揮中心、来月の統一地方選前に台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制選挙入境時の隔離解除初日、団体客が桃園到着台湾観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制入境者検疫ゼロ、指揮中心「日程は未定」台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制水際対策緩和は段階的に実施、指揮官台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制入境時隔離免除、派生型の状況評価＝王指揮官台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制