11月の輸出額６％減、２カ月連続で前年割れ

タイ11月の輸出額６％減、２カ月連続で前年割れPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ統計貿易貿易統計天津の１～11月経済統計、鉱工業は横ばい中国-天津経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売りNEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW11月の輸出額６％減、２カ月連続で前年割れタイ経済貿易統計NEW23年の輸出額目標６％増、22年から引き下げベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～11月経済統計、鉱工業は5.3％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売り関連記事10月の輸出額4.4％減、20カ月ぶり前年割れタイ経済貿易統計９月の輸出7.8％増、貿易赤字は６カ月連続タイ経済マクロ経済貿易統計６月輸出額1.0％増、電子製品は前年割れフィリピン経済マクロ経済統計電子・コンピューター保健医療石油・石炭・ガス浦東空港の５月旅客、２カ月連続で約99％減中国-上海運輸統計保健医療空運１～３月のエビ輸出1.8％増、日本向け最大ベトナム農水貿易食品・飲料農林・水産