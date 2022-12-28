連休中の感染者、１日２万人前後で推移

香港連休中の感染者、１日２万人前後で推移安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事週末３日間の感染者、1.4万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般１月の乗用車販売、タタ除く５社がマイナスインド車両統計自動車二輪車車部品インフル流行期、６週以上続く恐れ香港社会保健医療医薬品社会一般９月の天然ゴム生産、前月比18.5％増マレーシア農水農林・水産【データでみるＡＳＥＡＮ】訪日者数シンガポール社会社会一般文化・宗教