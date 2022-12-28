本土往来正常化へ、香港側「準備整った」

香港本土往来正常化へ、香港側「準備整った」PICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療陸運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事鉄道ＭＴＲＣ、中間決算は77％増益香港運輸決算不動産陸運小売りＭＴＲＣ、鉄道と不動産に１千億ドル投資香港運輸不動産建設・プラント陸運鉄道ＭＴＲＣ、中間期は黒字転換香港運輸決算インフラ不動産陸運小売りＭＴＲＣの新ＣＥＯ、「信頼取り戻す」香港運輸陸運社会一般事件ＭＴＲが運賃値上げへ、最大６％弱か香港運輸マクロ経済倉庫陸運