国内旅行の需要拡大、恐怖感が徐々に減退

中国-全国国内旅行の需要拡大、恐怖感が徐々に減退PICK UP観光NEW国・地域中国-全国業種観光関連タグ中国陸運空運観光社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事中秋節の旅行予約回復、遠方が人気＝携程中国-全国観光マクロ経済統計保健医療観光社会一般夏季旅行市場が上向きへ 感染収束で、予約が急拡大中国-全国観光その他サービス観光社会一般小売り外食・飲食労働節連休、コロナ流行で出足鈍く中国-全国観光マクロ経済陸運空運観光端午節連休の旅行者１億人へ、近場が人気中国-全国観光統計ＩＴ一般その他サービス観光社会一般コロナ後初の大型連休、経済と防疫を両立へ中国-全国経済マクロ経済保健医療観光イベント政策・法律・規制