新型コロナの域内感染者、27日は２万4427人

台湾新型コロナの域内感染者、27日は２万4427人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの域内感染者、25日は１万7650人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万9798人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、30日は１万7668人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、10日は２万2286人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、15日は４万5269人台湾社会保健医療社会一般