工業企業利益、１～11月は3.6％減

中国-全国工業企業利益、１～11月は3.6％減経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車電機鉄鋼・金属機械その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計自動車統計天津の１～11月経済統計、鉱工業は横ばい中国-天津経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売りNEWユニコーン300社超、「SHEIN」など台頭中国-全国経済マクロ経済統計ベンチャー自動車ＩＴ一般電子・コンピューター小売りNEW工業企業利益、１～11月は3.6％減中国-全国経済マクロ経済統計自動車電機鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW百度のアポロ搭載車両、来年200台投入中国-北京車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ陸運政策・法律・規制車部品NEW首都圏高速道、クリスマスは15万台が圏外へインドネシア運輸統計自動車陸運NEW江蘇の１～11月経済統計、鉱工業は5.3％増中国-江蘇経済マクロ経済統計関連記事工業企業利益、１～10月は３％減中国-全国経済マクロ経済統計自動車繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道工業企業利益、１～９月は2.3％減中国-全国経済マクロ経済統計自動車電機その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道工業企業利益、上期は１％増＝回復傾向に中国-全国経済マクロ経済統計工業設備稼働率、１Ｑは75.9％に下落中国-全国経済マクロ経済統計その他製造陝西省、１～３月のＧＤＰ成長は8.1％中国-陝西経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造卸売り不動産小売り