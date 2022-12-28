国王夫妻がコロナから回復、王室事務局発表

タイ国王夫妻がコロナから回復、王室事務局発表社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイ保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ワチラロンコン国王、ＡＰＥＣ首脳と会見タイ政治社会一般イベント政治一般外交スティダー王妃管轄の６部署を設置タイ政治政治一般政策・法律・規制王妃誕生日の６月３日、祝日にタイ社会社会一般文化・宗教政策・法律・規制国王が結婚、スティダー新王妃を任命タイ政治社会一般文化・宗教政治一般国王戴冠式は５月４～６日、王女を委員長にタイ政治政治一般政策・法律・規制