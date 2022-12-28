新型コロナ、19～25日は新たに5690人感染

フィリピン新型コロナ、19～25日は新たに5690人感染社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナ、10～16日は新たに１万5314人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、22～28日は新たに１万9262人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、23～29日は新たに1317人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、16～22日は新たに1214人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、２～８日は新たに1124人感染フィリピン社会保健医療社会一般