新規感染者8.8万人、死者50人増

韓国新規感染者8.8万人、死者50人増安全情報社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染者2.3万人、死者35人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者7.3万人、死者39人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者4.7万人、死者41人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者8.8万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者7.6万人、死者12人増韓国社会保健医療社会一般