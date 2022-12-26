ＥＶで覇権争い、誘致で生産拠点狙う＝東南ア

ASEANＥＶで覇権争い、誘致で生産拠点狙う＝東南ア車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグ中国タイベトナムインドネシアフィリピン日本自動車鉱業関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波一汽紅旗のＥＶ、バーレーン市場に投入中国-吉林車両貿易自動車NEWＮＩＯのトップ、23年販売はレクサス超え中国-上海車両統計自動車インフラNEW４Ｑも電池３社好調、ＥＶ市場の急成長で韓国車両自動車ＩＴ一般車部品NEW工業省、ＥＶ開発とユーロ６導入を並行振興タイ車両自動車電機環境NEWＥＶ購入補助金、二輪車向け中心に＝ＮＧＯインドネシア車両自動車電機環境政策・法律・規制財政NEWバクリー、27年に電動車生産 中国の電池メーカーと戦略提携インドネシア車両自動車二輪車電機環境NEW関連記事東南アでＥＶ優遇策相次ぐ、日本車の牙城切り崩しもアジア車両自動車テイクオフ：「おそらく今年最大のニ…タイ社会社会一般電池３社のＲ＆Ｄ投資、上期は過去最高に韓国車両自動車電機化学一般東南アの製造業に余波 新型肺炎、代替生産などの動きASEAN製造自動車電機その他製造みずほ銀と貿産省が業務協力 邦銀で初、比が望む産業誘致へフィリピン金融その他製造金融一般設備投資