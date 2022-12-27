４～11月の縫製品輸出額、製造業全体の47％

ミャンマー４～11月の縫製品輸出額、製造業全体の47％PICK UP繊維NEW国・地域ミャンマー業種繊維関連タグミャンマー繊維その他製造統計貿易貿易統計山東の１～11月経済統計、鉱工業は5.3％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売りNEW広州市の鉱工業生産、１～11月は2.8％増中国-広東経済マクロ経済統計NEW深セン市の鉱工業生産、１～11月は5.6％増中国-深セン経済マクロ経済統計NEW円安が後押し、越境ＥＣ活況 サプリやアウトドア用品が人気中国-全国商業貿易統計ＩＴ一般保健医療金融一般その他サービス倉庫観光社会一般小売りNEW台経院の景況感指数、11月は２業種が上昇台湾経済マクロ経済統計NEW北東部ムセの中国向け貿易、免許514件発給ミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事１～３月の縫製品輸出、総輸出額の26％ミャンマー繊維マクロ経済貿易統計繊維３月単月の縫製品輸出、50％増加ミャンマー繊維マクロ経済貿易統計繊維１～３月の縫製品輸出、39％増の11.7億ドルミャンマー繊維貿易統計繊維４～９月の縫製品輸出、22億米ドルに増加ミャンマー繊維貿易繊維４～５月の縫製品輸出、５億ドル超に倍増ミャンマー繊維貿易統計繊維