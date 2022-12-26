浙江省１日100万人感染、流行加速実態つかめず

中国-全国浙江省１日100万人感染、流行加速実態つかめず社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本保健医療政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事コロナ発表主体が変更、感染者数把握は不透明に中国-全国社会保健医療社会一般政治一般NEW100万人規模で感染増加、広東省でも医療逼迫中国-全国社会保健医療社会一般政治一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般深セン市、発熱外来・診察室2000カ所開設へ中国-深セン社会保健医療社会一般上海普陀で国内感染１人、感染経路は不明中国-上海社会統計保健医療社会一般