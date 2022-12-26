ゼロコロナから転換で大混乱、現場に悲鳴＝中国

中国-全国ゼロコロナから転換で大混乱、現場に悲鳴＝中国社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本保健医療政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事ハルビンで感染者３人増、内モンゴル関連中国-黒竜江社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、輸入冷凍食品の防疫措置を強化中国-北京経済食品・飲料医薬品社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食蘇州市、解熱剤など医薬品の販売停止中国-江蘇社会保健医療医薬品その他サービス陸運娯楽社会一般イベント外食・飲食浙江の新型肺炎感染者、1075人に中国-浙江社会統計保健医療医薬品社会一般テイクオフ：わが家では早くもクーラ…台湾社会社会一般