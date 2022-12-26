感染者１日100人下回る、１年７カ月ぶり

ベトナム感染者１日100人下回る、１年７カ月ぶり安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事新規感染312人、前日から99人増ベトナム社会保健医療社会一般NEW感染者１週間ぶり200人下回る、累計1152万人ベトナム社会保健医療社会一般１年４カ月ぶり感染者200人下回る、累計1150万人ベトナム社会保健医療社会一般感染者１年３カ月ぶり400人下回る、累計1149万人ベトナム社会保健医療社会一般１年ぶりに１日500人下回る、累計1075万人ベトナム社会保健医療社会一般